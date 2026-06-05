Посольство России в Гааге предостерегло Нидерланды от угроз в адрес РФ

Посольство РФ в Гааге предостерегло власти Нидерландов от угроз в адрес России, напомнив о судьбе Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. Об этом пресс-служба дипмиссии в Нидерландах в социальной сети «Х».

«Раз уж вы любите историю, вспомните, как закончили те, кто пытался победить Россию», — заявили в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что Гитлер и Наполеон усвоили урок на своем горьком опыте. Страну сорокатысячной армией не следует выдвигать масштабных угроз, особенно против России, указали в представительстве.

Соответствующее заявление российского посольства было сделано после публикации в «Х» сообщения министра обороны Нидерландов о том, что Россия устает, а значит наступают перемены.

До этого в посольстве России в Лондоне заявили, что британское правительство использует инцидент с беспилотником в Румынии для отвлечения внимания от украинских атак на Старобельск и Енакиево. Посол дипмиссии Андрей Келин считает, что цель нового русофобского витка — отвлечь внимание мирового сообщества от преступлений киевского режима, включая террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиеве.

Ранее российский посол обвинил Британию в отказе обсуждать мир на Украине.