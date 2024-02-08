Посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Соединенное Королевство отказывается обсуждать с Россией пути выхода из конфликта на Украине. Его слова на брифинге передает ТАСС.

«То, что они категорически отказываются с нами обсуждать, — это, как ни странно, Украина и украинский конфликт», — сказал дипломат, отметив, что на углубленное обсуждение путей выхода из кризиса британцы совершенно не идут.

По словам Келина, официальные лица Великобритании стараются «выдержать общий фронт и быть запевалами в этом деле».

До этого депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал «агрессивным невежеством» слова премьера Британии Риши Сунака о возможном нападении России на Соединенное Королевство.

В январе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что считает продолжающийся украинский кризис «вызовом поколению» нынешних британцев, а поддержка Киева для Лондона остается абсолютным приоритетом.

Ранее Медведев предостерег Британию от размещения своих войск на Украине.