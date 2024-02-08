Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский посол обвинил Британию в отказе обсуждать мир на Украине

Посол Келин: Британия отказывается обсуждать с РФ выход из конфликта на Украине

close
100%
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что Соединенное Королевство отказывается обсуждать с Россией пути выхода из конфликта на Украине. Его слова на брифинге передает ТАСС.

«То, что они категорически отказываются с нами обсуждать, — это, как ни странно, Украина и украинский конфликт», — сказал дипломат, отметив, что на углубленное обсуждение путей выхода из кризиса британцы совершенно не идут.

По словам Келина, официальные лица Великобритании стараются «выдержать общий фронт и быть запевалами в этом деле».

До этого депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал «агрессивным невежеством» слова премьера Британии Риши Сунака о возможном нападении России на Соединенное Королевство.

В январе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что считает продолжающийся украинский кризис «вызовом поколению» нынешних британцев, а поддержка Киева для Лондона остается абсолютным приоритетом.

Ранее Медведев предостерег Британию от размещения своих войск на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами