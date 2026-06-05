Экс-замминистра финансов Италии рассказал об отношении итальянцев к Украине и России

Бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что большинство жителей Италии не поддерживают оказание помощи Украине и не считают Россию угрозой для своей страны.

«Никто в Италии не хочет поддерживать Украину. Есть лишь очень небольшое число людей, у которых есть какие-то вопросы к России», — сказал Джерачи.

Он подчеркнул, что любой рациональный человек не может серьезно говорить о том, что Россия нападет на Италию, и что итальянцы должны бояться захвата Рима или Португалии. Экс-замминистра назвал такие опасения полным безумием.

Согласно исследованию демографического института Swg, с апреля 2023 года по февраль 2026 года процент итальянцев, считающих, что правительство должно продолжать поставки оружия в Украину, снизился с 51 до 44%.

До этого газета La Repubblica писала, что Италия внезапно начала выступать против попыток Киева ускорить вступление в Евросоюз. Рим начал тормозить этот процесс, хотя на протяжении последних четырех лет поддерживал евроинтеграцию Украины. Министр обороны Италии Гвидо Крозето фактически исключил возможность членства Украины в ЕС, назвав этот вопрос слишком сложным.

Ранее вопрос о вступлении Украины в ЕС расколол Италию.