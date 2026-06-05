Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Экс-замминистра финансов Италии рассказал об отношении итальянцев к Украине и России

Джерачи: итальянцы перестали поддерживать Украину и считать Россию угрозой
Tony Gentile/Reuters

Бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что большинство жителей Италии не поддерживают оказание помощи Украине и не считают Россию угрозой для своей страны.

«Никто в Италии не хочет поддерживать Украину. Есть лишь очень небольшое число людей, у которых есть какие-то вопросы к России», — сказал Джерачи.

Он подчеркнул, что любой рациональный человек не может серьезно говорить о том, что Россия нападет на Италию, и что итальянцы должны бояться захвата Рима или Португалии. Экс-замминистра назвал такие опасения полным безумием.

Согласно исследованию демографического института Swg, с апреля 2023 года по февраль 2026 года процент итальянцев, считающих, что правительство должно продолжать поставки оружия в Украину, снизился с 51 до 44%.

До этого газета La Repubblica писала, что Италия внезапно начала выступать против попыток Киева ускорить вступление в Евросоюз. Рим начал тормозить этот процесс, хотя на протяжении последних четырех лет поддерживал евроинтеграцию Украины. Министр обороны Италии Гвидо Крозето фактически исключил возможность членства Украины в ЕС, назвав этот вопрос слишком сложным.

Ранее вопрос о вступлении Украины в ЕС расколол Италию.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!