Вопрос о вступлении Украины в ЕС расколол Италию

В итальянском правительстве произошел скандал по вопросу вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

По информации журналистов, вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство.

На фоне возобновившихся дискуссий между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини не поддержала вступление Украины в ЕС.

«Лига категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз», — приводится в материале заявление политической силы.

21 мая канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса.

Кроме того, Мерц предложил странам союза взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

Ранее Зеленский услышал горькую правду о скорости вступления Украины в Евросоюз.

 
