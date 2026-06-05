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Политика

Песков ответил на вопросы в стиле «стрем или норм»

Песков ответил на вопрос про усы
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ПМЭФ ответил фигуристке и блогеру Евгении Медведевой на вопросы в стиле «стрем или норм». Об этом пишет РИА Новости.

Так, Песков рассказал, что для него «стрем» вставать в 6 утра, а также говорить журналистам «без комментариев». На вопрос о бороде Песков тоже ответил словом «стрем», а вот усы — «супер норм!».

Были и вопросы, на которые не ответил одним из этих слов. Например, выяснилось, что представителю Кремля безразличны новости о самом себе. Кроме того, Песков признался, что на интервью к блогеру приходит в первый раз и не стал относить этот опыт ни к категории «стрем», ни к категории «норм».

В феврале Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что сроднился со своим портфелем. По его словам, для него такие действия уже не представляют усилий.

Ранее Песков рассказал, когда начал носить с собой георгиевскую ленточку.

 
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