В Госдуме пообещали дать ответ Венгрии на решение снять вето с помощи Украине

Россия обязательно отреагирует на решение Венгрии снять вето с механизма выделения финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом News.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Каждый шаг в политике имеет большое значение. И, конечно, мы отреагируем на любое решение, которое направлено не в интересах нашей страны, в том числе на снятие Венгрией вето на выделение средств Украине», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что Москва должна реагировать на все. Какой конкретно шаг будет предпринят после действий Венгрии будет обсуждаться, указал депутат.

До этого газета Nepszava со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия сняла вето, которое действовало более двух лет, на выделение Украине €6,6 млрд. Решение о точном использовании этих средств пока не принято, но, предварительно, ЕС может оказать поддержку противовоздушной обороне Украины.

Ранее палата представителей США одобрила пакет помощи Украине и санкции против России.