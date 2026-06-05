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Политика

Венгрия сняла вето на выделение миллиардов евро Украине

Nepszava: Венгрия сняла вето на выделение Украине €6,6 млрд из Фонда мира
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Венгрия сняла вето, которое действовало более двух лет, на выделение Украине €6,6 млрд. Об этом сообщила газета Nepszava со ссылкой на источники.

«Последнее венгерское вето в отношении Украины снято, и решение об использовании Европейского фонда мира уже принято на уровне послов. На следующем этапе Европейская служба внешних действий, отвечающая за Европейский фонд мира, подготовит законопроект, который затем должен будет быть одобрен государствами-членами», — говорится в материале.

Решение о точном использовании этих средств пока не принято, но, предварительно, ЕС может оказать поддержку противовоздушной обороне Украины.

На этой неделе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о достижении соглашения с правительством Украины по правам венгерского меньшинства в Закарпатье, одобрив открытие первой части переговоров о вступлении Киева в Европейский союз.

В середине июня ожидается проведение межправительственной конференции, на которой ЕС официально откроет так называемый первый кластер. Речь идет о переговорных главах по вопросам верховенства права, правосудия и другим вопросам, которые Украина теперь будет официально обсуждать с объединением.

Ранее палата представителей США одобрила пакет помощи Украине и санкции против России.

 
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