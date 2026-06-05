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Политика

Политолог: РФ заинтересована в дружбе с Арменией, несмотря на враждебную риторику Еревана

Политолог Гуреев: Москва заинтересована в дружбе с Ереваном
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия заинтересована в дружбе с Арменией, несмотря на то, что власти республики делают «не очень правильные вещи». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Важно понимать, что этой дружбе мешает ни в коем случае не армянский народ. Мешает армянская элита. Причем, хочу обратить ваше внимание, российская элита в целом готова идти на сотрудничество, готова идти на обсуждение даже дальнейшего развода, как было сказано, между Россией и Арменией, если армянский народ этого пожелает», — отметил эксперт.

Руководство Армении совершает «стратегическую ошибку» в контексте дальнейшего развития страны, уверен он.

Президент РФ Владимир Путин до этого сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) либо пребывании в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее назвал нелогичным проведение такого референдума в стране.

По словам политика, до того момента, пока Ереван официально не обратился к ЕС по вопросу членства или не близок к получению статуса кандидата на членство, проводить голосование нелогично.

Ранее Лавров заявил, что Армения сама устроила себе испытание, начав движение в ЕС.

 
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