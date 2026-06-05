Москва считает тупиковым путь молчания между Российской Федерацией и странами Европы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин регулярно, на протяжении пяти лет, подчеркивал, что Москва открыта к диалогу с европейской стороной.

Песков отметил, что сегодня количество проблем растет, а желание Европы вступить в диалог с российской стороной «находится на нуле.» По его словам, в данном случае не Москва является «инициатором этого молчания».

29 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он добавил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее премьер Чехии назвал имя предпочтительного переговорщика с Россией от ЕС.