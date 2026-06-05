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Политика

Премьер Чехии назвал имя предпочтительного переговорщика с Россией от ЕС

Премьер Чехии Бабиш назвал канцлера Мерца предпочтительным переговорщиком от ЕС
Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной. Такое мнение высказал премьер Чехии Андрей Бабиш, чьи слова приводит Ceske Noviny.

По его словам, Фридрих Мерц должен возглавить дипломатическую миссию на основе мандата, который ему выдадут Евросовет и Еврокомиссия.

«Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Совета и Комиссии», – сказал Бабиш.

29 мая президент России Владимир Путин указал, что ЕС должен сам выбрать переговорщика для коммуникации с Россией. До этого он отмечал, что для Москвы предпочтительным кандидатом на эту позицию является бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер.

Позже Путин заявил, что предложенная им кандидатура Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от ЕС была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он отметил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее в Германии назвали еще один критерий для переговорщика от Европы.

 
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