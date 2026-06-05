В Кремле ответили на вопрос о возобновлении переговоров между РФ и Украиной

Песков: возобновление переговоров по урегулированию на Украине зависит от Киева

Возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва надеется, что образовавшаяся пауза в переговорном процессе будет нарушена, и возникнут какие-то контакты между РФ и Украиной.

Также Песков заявил, что Москва видит действительно искреннее желание президента США и некоторых членов его администрации, помочь в разрешении украинского конфликта.

Накануне на сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны». Песков уточнил, что Путину доложили об этом письме.

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.