Названы условия вывода российских миротворцев из Приднестровья

Посол Озеров: миротворцы могут покинуть ПМР, если так решат на переговорах

Вывод российских миротворцев из Приднестровья (ПМР) возможен только по результатам переговоров в формате «5+2». Об этом РИА Новости заявил посол в Молдавии Олег Озеров.

«Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определённых условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, ещё подтверждено неоднократно», — подчеркнул дипломат.

Молдавия считает Приднестровье частью своей территории. Приднестровье заявляет о своей независимости. В формате переговоров «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, ОБСЕ — в качестве посредника, Россия и Украина выступают как страны-гаранты, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Переговоры в формате 5+2 начались в 2005 году, но из-за уведомления, направленного Украиной в адрес Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) о большом объеме контрабанды из Приднестровья на территорию Украины, ПМР и Россия после этого приостановили переговорный процесс в 2006 году. Переговоры официально возобновили только в 2012 году.

По состоянию на апрель 2026 года формат «5+2» фактически заморожен, так как не работает с 2019 года из-за позиции Кишинева и Киева.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинёв не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда. В апреле политик заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Ранее Шойгу рассказал о «выдавливании» российских войск из Приднестровья.