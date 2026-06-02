Польша поддержала исключение украинцев-призывников из списков на временную защиту ЕС

Польша поддерживает идею Евросоюза об исключении украинцев призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая заработала после начала конфликта с Россией. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на дипломата.

«По нашему мнению, это не вызывает никаких споров, чтобы лица, которые и так не могут легально выехать из Украины, не могли получить временную защиту в ЕС», – заявил собеседник.

По его словам, это решение было бы правильным, учитывая, что власти Украины сами поддерживают эти ограничения, поскольку сталкиваются с дефицитом живой силы на фронте. Лишение конкретной группы доступа к защите не будет нарушать этических и гуманитарных принципов, заверил дипломат.

Кроме того, Варшава поддерживает отмену специальных льгот для украинских беженцев в пользу стандартных миграционных правил, сообщает RMF24.

Накануне Euractiv писал, что Евросоюз изучает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая появилась после начала конфликта с Россией. Потенциальные меры будут применяться к новым заявителям, говорится в тексте.

Ранее Буданов призвал изменить «бесчеловечное отношение» к украинцам при мобилизации.