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Политика

Песков высказался о планах Путина по телефонному разговору с Макроном

Песков: телефонного разговора с Макроном в планах Путина пока нет
Global Look Press

В планах президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В планах телефонного разговора нет. Путин сказал, что любой желающий может ему позвонить», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин сохраняет готовность ко встрече и диалогу с Макроном.

В феврале Макрон заявил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Французский лидер отметил, что параллельно по этому поводу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил своему французскому коллеге позвонить российскому лидеру, чтобы договориться о встрече и «поговорить по-мужски» о завершении конфликта на Украине. По словам главы республики, Макрон допустил такую встречу, но сказал, что должен посоветоваться с европейскими коллегами.

Ранее в Белоруссии назвали причину звонка Макрона Лукашенко.

 
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