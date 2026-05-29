Лукашенко предложил Макрону «поговорить по-мужски» с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном предложил ему позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече и поговорить по-мужски. Об этом пишет БелТА.

Президенты Белоруссии и Франции 24 мая провели телефонный разговор по инициативе Парижа. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности. Предыдущий разговор двух лидеров состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала специальной военной операции на Украине.

Как писало агентство AFP, в ходе беседы Макрон призвал Лукашенко не допустить участия Белоруссии в украинском конфликте и предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Минском и Брюсселем.

До этого доцент Финансового университета Вадим Трухачев выразил мнение, что телефонный разговор между Макроном и Лукашенко свидетельствует о том, что Евросоюз «открыто начал работу» на разрыв отношений между Россией и Белоруссией. По словам эксперта, Европа активно готовится к президентским выборам в Белоруссии 2030 года, поэтому «работа началась загодя».

