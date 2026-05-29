Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Лукашенко предложил Макрону «поговорить по-мужски» с Путиным

Лукашенко предложил Макрону позвонить Путину и при встрече поговорить по-мужски
Global Look Press/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном предложил ему позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече и поговорить по-мужски. Об этом пишет БелТА.

Президенты Белоруссии и Франции 24 мая провели телефонный разговор по инициативе Парижа. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности. Предыдущий разговор двух лидеров состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала специальной военной операции на Украине.

Как писало агентство AFP, в ходе беседы Макрон призвал Лукашенко не допустить участия Белоруссии в украинском конфликте и предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Минском и Брюсселем.

До этого доцент Финансового университета Вадим Трухачев выразил мнение, что телефонный разговор между Макроном и Лукашенко свидетельствует о том, что Евросоюз «открыто начал работу» на разрыв отношений между Россией и Белоруссией. По словам эксперта, Европа активно готовится к президентским выборам в Белоруссии 2030 года, поэтому «работа началась загодя».

Ранее в Белоруссии назвали причину звонка Макрона Лукашенко.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!