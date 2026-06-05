Министр культуры Молдавии Кристиан Жардан заявил в эфире телеканала TV8, что страна запоздала со сносом советских памятников.

Чиновник напомнил, что снесение таких памятников происходило на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, Польше.

Жардан отметил, что хотя Молдавия и «запоздала» с этим, в 1990-х годах в стране убрали часть памятников, переименовали улицы, но в какой-то момент процесс остановился.

Министр добавил, что сам является сторонником переноса советских монументов, но для этого, по его словам, сейчас неподходящий момент.

В мае прошлого года сообщалось, что вандалы в Молдавии облили краской памятник бойцам Красной армии у села Руска Хынчештского района.

В ноябре центре Кишинева подверглась вандализму надпись времен Великой Отечественной войны. Речь идет о надписи советских саперов «Осмотрено. Мин нет. Л-т В И.Кутепов» на стене Национальной детской библиотеки имени Иона Крянгэ.

Ранее в Молдавии попросили Россию помочь восстановить памятники героям ВОВ.