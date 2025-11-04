Глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович обратился к МИД России с просьбой помочь в восстановлении памятников героям Великой Отечественной войны в Молдавии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обратился к Министерству иностранных дел РФ с просьбой продолжить программу финансирования ремонта и восстановления памятников героям ВОВ на территории Молдовы», — написал он.

Петрович пояснил, что на территории Молдавии не существует действующей государственной программы, направленной на сохранения воинских мемориалов.

До этого министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что министерство подготовило все документы, необходимые для закрытия Русского дома в Кишиневе, а также выхода из соглашения с Москвой о работе культурных центров.

Решение о закрытии Русского дома комиссия минкульта Молдавии по внешней политике и европейской интеграции одобрила еще в мае текущего года.

