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Политика

Макрон раздумывает, как задобрить Трампа на саммите «Большой семерки»

Politico: Макрон размышляет, как задобрить Трампа на саммите «Большой семерки»
Yoan Valat/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует задействовать весь арсенал дипломатических мер, чтобы завоевать расположение американского лидера Дональда Трампа на предстоящем саммите «Большой семерки». Об этом пишет Politico.

По данным французских источников, Елисейский дворец готовит ужин для Макрона и Трампа в Версальском дворце. Однако учитывая «непредсказуемость» Трампа, также рассматривается вариант с игрой в гольф.

«Главная идея заключалась бы в том, чтобы сыграть на склонности Трампа к помпезным позолоченным интерьерам, чтобы гарантировать, что президент США останется вовлеченным в решение ключевых проблем, волнующих Европу, таких как война России на Украине и экономические последствия конфликта в Иране», — пишет Politico.

В материале отмечается, что лидеры ЕС почти десять лет «пытались выработать формулу управления Трампом». Один из уроков заключается в том, что лесть, показная роскошь и немного королевского великолепия могут помочь сгладить отношения с президентом, который долгое время скептически относился к таким институтам, как «Большая семерка», говорится в тексте.

В декабре президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today заявил, что G7 по-прежнему важная платформа, они над чем-то работают, что-то обсуждают, принимают решения. По словам главы государства, доля стран «Большой семерки» в мировой экономике постоянно сокращается и «это очевидный факт». Он пожелал объединению всего хорошего.

Ранее Трамп высказался о Путине и формате G8.

 
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