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Политика

В Литве допустили отставку главы МИД Будриса, призвавшего атаковать Калининград

Lrytas: главе МИД Литвы Будрису грозит увольнение из-за слов о Калининграде
Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в ближайшее время может быть уволен с поста из-за слов о Белоруссии и Калининградской области. Об этом пишет портал Lrytas со ссылкой на членов литовского парламента.

В материале отмечается, что Будрис подвергся жесткой критике после резких высказываний о российском регионе и Белоруссии. Комментируя ситуацию, лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас предположил, что нынешний глава МИД Литвы проводит на посту «последние дни».

«Судя по тому, что слышу, решение будет принято на выходных», — сказал политик.

18 мая Будрис заявил о необходимости «показать русским» способность НАТО прорваться в Калининградскую область. Он обратил внимание, что имеющиеся у Калининграда возможности и мощности являются «проблемой». Также глава внешнеполитического ведомства Литвы объяснил, что призыв атаковать российский регион продиктован желанием стран Балтии продемонстрировать решительный настрой.

Кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что литовский министр «просто безумен», раз призывает к вооруженному конфликту с ядерной державой. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал высказывание дипломата «русофобским лаем».

Ранее Путин жестко ответил на угрозы Литвы в адрес Калининградской области.

 
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