Призыв к НАТО осуществить атаку на Калининградскую область продиктован желанием стран Балтии продемонстрировать решительный настрой. Об этом в ходе интервью для LRT заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

«Мы, Литва, и страны Балтии должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы обороноспособны, потому что будем защищать не только свою территорию», — отметил чиновник.

По его словам, имеющиеся у Калининграда возможности и мощности представляют «проблему». Будрис подчеркнул, что прибалтийским государствам надо «проецировать уверенность» на своих западных партнеров, чтобы они предполагали не только «кошмарные сценарии».

«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо», — пояснил министр.

18 мая Будрис указал на необходимость «показать русским» способность НАТО прорваться в Калининградскую область. Комментируя слова главы МИД Литвы, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал их «русофобским лаем».

Ранее Будриса сочли безумцем из-за призыва напасть на Калининградскую область.