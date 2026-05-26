Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Литве объяснили призыв к НАТО напасть на Калининградскую область

Будрис: призыв атаковать Калининград показывает решительный настрой стран Балтии
Министерство иностранных дел Литвы

Призыв к НАТО осуществить атаку на Калининградскую область продиктован желанием стран Балтии продемонстрировать решительный настрой. Об этом в ходе интервью для LRT заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

«Мы, Литва, и страны Балтии должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы обороноспособны, потому что будем защищать не только свою территорию», — отметил чиновник.

По его словам, имеющиеся у Калининграда возможности и мощности представляют «проблему». Будрис подчеркнул, что прибалтийским государствам надо «проецировать уверенность» на своих западных партнеров, чтобы они предполагали не только «кошмарные сценарии».

«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо», — пояснил министр.

18 мая Будрис указал на необходимость «показать русским» способность НАТО прорваться в Калининградскую область. Комментируя слова главы МИД Литвы, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал их «русофобским лаем».

Ранее Будриса сочли безумцем из-за призыва напасть на Калининградскую область.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!