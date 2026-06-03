Стало известно о необычно жестком ответе Путина на угрозы Калининграду

NetEase: реакция Путина на угрозы Калининграду от Литвы стала неожиданной для КНР

Реакция президента России Владимира Путина на заявления о Калининграде вызвала обсуждение в Китае. Издание из КНР NetEase пишет, что глава русского государства «выступил с крайне суровым предупреждением».

Глава литовского МИД Кястутис Будрис ранее заявил, что силы НАТО должны попробовать прорваться в Калининград и «сравнять с землей» российские базы. Как отмечают китайские журналисты, реакция Кремля не заставила себя ждать.

После саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане Путин прокомментировал ситуацию вокруг российского эксклава. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что у РФ имеются все необходимые средства для ответа тем, кто попытается применить оружие против Калининграда.

«Путин лично выступил с крайне суровым предупреждением в адрес Литвы», — отмечают NetEase, подчеркивая, что подобная манера высказываний нехарактерна для российского президента.

По мнению китайских журналистов, в публичных выступлениях Путин обычно использует более сдержанные формулировки даже при обсуждении конфликтных тем и отношений с странами Запада.

Позднее Будрис объяснил свой призыв ударить по Калининграду способом продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. По его мнению, таким образом можно избавить западных партнеров от страха перед «кошмарными сценариями». Однако в Госдуме посоветовали литовским чиновникам «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности», поскольку любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия.

Ранее МИД РФ выступил с заявлением после призыва Литвы атаковать Калининград.