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Политика

Лавров оценил желание Кушнера и Уиткоффа по нормализации отношений США с Россией

Лавров: желание Кушнера и Уиткоффа по нормализации с РФ ни во что не воплощается
Сергей Гунеев/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер искренне заинтересованы в нормализации отношений с Россией, но это пока ни во что не материализуется. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва ценит, что Уиткофф и Кушнер «испытывают очень добрые чувства» к России.

«Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — добавил Лавров.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о контактах Уиткоффом и Кушнером.

По словам Дмитриева, в контактах России и США по Украине есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог.

Также спецпредставитель заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается, в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

 
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