Лавров оценил желание Кушнера и Уиткоффа по нормализации отношений США с Россией

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер искренне заинтересованы в нормализации отношений с Россией, но это пока ни во что не материализуется. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москва ценит, что Уиткофф и Кушнер «испытывают очень добрые чувства» к России.
«Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — добавил Лавров.
До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о контактах Уиткоффом и Кушнером.
По словам Дмитриева, в контактах России и США по Украине есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог.
Также спецпредставитель заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается, в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.
Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.