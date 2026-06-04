В Кремле объяснили, почему отношения России и США не откатываются назад

Песков: отношениям России и США уже некуда откатываться

В Кремле не считают, что отношения России и США откатываются назад. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, назад откатываться особо некуда, поэтому так сказать нельзя», — отметил представитель Кремля.

4 июня стало известно: американский госсекретарь Марко Рубио во время слушаний в сенате заявил, что Россия по-прежнему остается «вызовом» для США.

Кроме того, дипломат сообщил, что США продолжают проводить политику антироссийских санкций.

По словам госсекретаря, исключение нефти РФ из-под санкций не является «постоянной переменной» в американской политике. Дипломат подчеркнул, что в какой-то момент Вашингтон перестанет продлевать лицензию на покупку российской нефти в случае отсутствия «драматического поворота», который поспособствует урегулированию украинского конфликта.

Ранее Дмитриев оценил прогресс в диалоге РФ и США по Украине.