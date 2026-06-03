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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова высмеяла отправку Зеленским письма Трампу

Захарова: письмо Зеленского Трампу носит показушный характер
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу по поводу предоставления Киеву систем противовоздушной обороны носит показушный характер. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По ее словам, это абсолютно нормальный жанр международных отношений, — направить письмо или приглашение, однако вопрос состоит в том, что у Зеленского все это носит «показушный характер, мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов».

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня.

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что Путин получил выгоду от письма Зеленского Трампу.

 
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