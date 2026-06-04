Путин: контроль РФ над Донбассом и заключение сделки не противоречат друг другу

Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира, передает ТАСС.

«Одно другого не исключает. [Планы] контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу», — подчеркнул глава государства.

Так Путин отреагировал на вопрос журналиста Associated Press о том, чего хочет добиться Россия.

28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина не хочет мира потому, что ей придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис в республике.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин высказал мнение, что мир на Украине является главным страхом Владимира Зеленского, поскольку в таком случае его политической деятельности придет конец.

Ранее Китай поддержал условие России по урегулированию конфликта.