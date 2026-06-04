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Политика

Венгрия поддержала другой подход к продлению санкций против России

Bloomberg: Венгрия поддержала продление санкций против РФ раз в год
Shutterstock

Будапешт выразил поддержку предложению о продлении антироссийских санкций раз в год, а не каждые шесть месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«В ходе встречи послов ЕС в среду Венгрия присоединилась к группе стран для выражения поддержки предложения о 12-месячном продлении, с которым позднее в этом месяце выступит глава Евросовета Антониу Кошта», — сказано в материале.

При этом ранее Будапешт соглашался на продление санкций против Москвы только на полгода.

По мнению автора, данное решение является еще одним примером отхода правительства премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра от позиций предшественника Виктора Орбана.

19 мая издание Politico сообщило, что лидеры стран Евросоюза на предстоящем саммите обсудят возможность продления антироссийских санкций сразу на один год вместо нынешних шести месяцев.

По данным источников, инициатива направлена на укрепление политической и юридической устойчивости санкционного режима против России. Сейчас продление ограничений требует единогласного одобрения всех стран ЕС каждые полгода, что регулярно создает риски блокировки со стороны отдельных государств.

Ранее президент Сербии назвал последствия отказа от антироссийских санкций для его страны.

 
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