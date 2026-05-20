Евросоюз может перейти на годовое продление антироссийских санкций

Владимир Астапкович/РИА Новости

Лидеры стран Евросоюза на предстоящем саммите обсудят возможность продления антироссийских санкций сразу на один год вместо нынешних шести месяцев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По их данным, инициатива направлена на укрепление политической и юридической устойчивости санкционного режима против России. Сейчас продление ограничений требует единогласного одобрения всех стран ЕС каждые полгода, что регулярно создает риски блокировки со стороны отдельных государств.

Как отмечают собеседники издания, переход на годовой формат также позволит сократить административную нагрузку на структуры в Брюсселе.

При этом источники Bloomberg утверждают, что обсуждение инициативы началось после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии. В ЕС рассчитывают, что власти Словакии и Чехии, ранее нередко поддерживавшие позицию Будапешта в отношении РФ, теперь будут «более сговорчивыми».

23 апреля Евросоюз утвердил новый пакет ограничений: в него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку ЕС развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний.

Ранее антироссийские санкции ЕС вызвали дефицит чипов для автомобилей в Германии.

 
