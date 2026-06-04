Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Из Молдавии выдворили двух израильтян-пироманов

Из Молдавии выдворили двоих израильтян за запуск фейерверков в жилом районе
Ducu Rodionoff/Shutterstock/FOTODOM

Двое граждан Израиля выдворены из Молдавии за то, что пускали фейерверки из машины в жилом районе Кишинева. Об этом сообщила пресс-служба генерального инспектората по миграции.

«Они были объявлены нежелательными лицами на территории Молдавии сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Действия израильтян поставили под угрозу безопасность находящихся поблизости людей, уточнили в молдавском ведомстве.

В конце мая издание Przegląd Sportowy Onet сообщало, что украинского блогера Андрея Гаврилова депортировали из Польши на родину одним днем, даже не дав собрать вещи. Блогер приехал на спорткаре Corvette к озеру Морское Око в Татрах, где действует абсолютный запрет на въезд частного транспорта, и выложил оттуда видео и фото с этой машиной. Разобраться в ситуации потребовал лично премьер-министр Польши Дональд Туск. Вскоре после этого блогера задержали сотрудники полиции и передали пограничника. Гаврилову запретили въезд в Польшу на пять лет.

Ранее сообщалось, что пару россиян могут выдворить из Таиланда за неоплаченные счета в местных кафе.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!