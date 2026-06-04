Из Молдавии выдворили двух израильтян-пироманов

Двое граждан Израиля выдворены из Молдавии за то, что пускали фейерверки из машины в жилом районе Кишинева. Об этом сообщила пресс-служба генерального инспектората по миграции.

«Они были объявлены нежелательными лицами на территории Молдавии сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Действия израильтян поставили под угрозу безопасность находящихся поблизости людей, уточнили в молдавском ведомстве.

В конце мая издание Przegląd Sportowy Onet сообщало, что украинского блогера Андрея Гаврилова депортировали из Польши на родину одним днем, даже не дав собрать вещи. Блогер приехал на спорткаре Corvette к озеру Морское Око в Татрах, где действует абсолютный запрет на въезд частного транспорта, и выложил оттуда видео и фото с этой машиной. Разобраться в ситуации потребовал лично премьер-министр Польши Дональд Туск. Вскоре после этого блогера задержали сотрудники полиции и передали пограничника. Гаврилову запретили въезд в Польшу на пять лет.

Ранее сообщалось, что пару россиян могут выдворить из Таиланда за неоплаченные счета в местных кафе.