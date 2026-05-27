Украинского блогера выдворили из Польши одним днем за осквернение заповедника

Onet: осквернившего заповедное озеро украинца выслали из Польши за один день

Украинского блогера Андрея Гаврилова депортировали из Польши на родину одним днем, даже не дав собрать вещи. Об этом сообщает Przegląd Sportowy Onet со ссылкой на информацию пограничной службы.

Блогер приехал на спорткаре Corvette к озеру Морское Око в Татрах, где действует абсолютный запрет на въезд частного транспорта, и выложил оттуда видео и фото с этой машиной.

«Мы первые люди в истории, кто доехал сюда на авто… Думал, что просто нет дороги, ведь это горы, и Corvette там не проедет», — хвастался он.

Его публикации вызвали резонанс. Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал разобраться в ситуации и наказать нарушителя, а глава МВД Марцин Кервиньский пообещал включить его в список нежелательных лиц с пятилетним запретом на въезд в страну.

В итоге полиция задержала 25-летнего блогера в Освенциме и передала пограничникам. Решение о депортации, как подчеркнули в ведомстве, подлежало немедленному исполнению в рамках ужесточения политики к подобным нарушениям.

В тот же день Гаврилова отконвоировали на КПП в Медике и передали украинским пограничникам. Ему также запретили въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону на пять лет.

Гаврилов признал вину в проезде на закрытую территорию, но при этом утверждает, что запрещающий знак там не установлен, шлагбаум был открыт, и ему не встретились ни полицейские, ни сотрудники природного парка. Он также заявил, что «покинул Польшу добровольно и уехал во Львов», поэтому считает пятилетний запрет на въезд безосновательным.

