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Политика

Постпред России при ОБСЕ предупредил о катастрофе, которая может превзойти чернобыльскую

Полянский: Запад, поддерживая Зеленского, готовит катаклизм масштабнее чернобыльского
Global Look Press

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что поддержка странами Запада режима Владимира Зеленского может привести к катастрофе, которая превзойдет по масштабам чернобыльскую. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании постсовета ОБСЕ дипломат отметил, что новое поколение европейцев уже почти забыло о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 40 лет назад.

«Судя по всему, вы хотите освежить его память, позволяя Зеленскому спровоцировать намного более масштабный катаклизм», — сказал он.

Полянский подчеркнул, что вина западных стран в возможной катастрофе будет не меньшей, чем вина тех, кто непосредственно ее спровоцирует.

30 мая генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что боевой дрон попал в здание машинного зала Запорожской АЭС и взорвался. Оборудование не пострадало, но в стене образовалась дыра. На следующий день украинские военные атаковали транспортный цех станции, уничтожив шесть автобусов и два автомобиля «Газель».

ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова, что означает безопасное состояние с низким давлением и низкой температурой охлаждающей воды. Обслуживание станции ведется строго по регламентам с контролем радиационной безопасности.

Ранее ВСУ ударили по питающей Запорожскую АЭС тепловой электростанции.

 
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