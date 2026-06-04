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Политика

Титов оценил отношения РФ и Китая

Титов: отношения России и Китая качественно развиваются
Алексей Майшев/РИА Новости

Эпоха отношений Москвы и Пекина, описываемая фразой «нефть в обмен на ширпотреб», осталась в прошлом. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что отношениях двух стран развиваются не только в количественно, но и качественно.

«Сегодня мы с российской стороны добавили и сельское хозяйство, пищевую промышленность, очень много разной номенклатуры товаров. А Китай сегодня поставляет нам одни из лучших образцов машиностроения», — подчеркнул Титов.

Спецпредставитель президента добавил, что Россия все больше закупает китайского оборудования. Оно, по мнению Титова, составляет большую часть обширной промышленной программы РФ.

До этого Россия и Китай продлили безвизовый режим на 2027 год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

 
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