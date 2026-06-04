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Политика

Володин рассказал о введении новых норм поддержки участников СВО

Володин: новые нормы о поддержке участников СВО начнут работать с 5 июня
Григорий Сысоев/РИА Новости

Новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО начнут работать в России с 5 июня. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба ГД.

«Новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО начнут работать с 5 июня», — сказал он.

По его словам, законодательство должно следовать изменяющейся ситуации. В связи с этим было сформировано постоянно совершенствующееся правовое поле, ориентирующееся на потребности и запросы солдат, офицеров и их близких.

Так, в пресс-службе Госдумы пояснили, что согласно изменениям, один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, будет иметь право на предоставление отпуска одновременно с ним.

До этого в мае в России начали действовать расширенные меры поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции и их родных.

В частности, у многодетных семей сохранится пособие в связи с рождением и воспитанием детей, даже если у семьи произошло небольшое увеличение доходов — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума. Мера коснется более 231 тыс. человек, уточнил Володин.

Ранее в Минэкономразвитии рассказали о помощи ветеранам СВО начать свой бизнес.

 
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