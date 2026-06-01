Украина раскрыла значительную помощь Азербайджана

Азербайджан оказал Украине значительную помощь в зиму 2025-2026 годов за счет поставок генераторов, трансформаторов и кабельной продукции. Об этом заявил глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль, передает азербайджанский ресурс Minval Politika.

По его словам, Азербайджан обеспечил поставки генераторов, трансформаторов, кабельной продукции и иного жизненно необходимого оборудования. Сегодня республика содействует подготовке Украины к предстоящему зимнему сезону, отметил Шмыгаль.

Министр также выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и министру энергетики республики Пярвизу Шахбазову за предоставление 11 пакетов энергетической помощи Украине.

В апреле президент Алиев на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Габале заявил, что его страна и Украина имеют хорошие возможности для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса.

Алиев отметил, что как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс, «и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

Ранее в Кремле прокомментировали идею переговоров по Украине в Азербайджане.