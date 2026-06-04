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Политика

СПЧ направит в международные правозащитные структуры материалы об ударах ВСУ

Фадеев: СПЧ направит в правозащитные структуры материалы об ударах ВСУ
РИА Новости

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направит в международные правозащитные структуры материалы об ударах ВСУ по Старобельску, Геническу и ДНР. Об этом сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Он отметил, что Совет регулярно направляет за рубеж материалы о преступлениях украинских войск против мирного населения.

«Накапливается материал, мы отправляем. Конечно, будет включена информация», — ответил Фадеев на вопрос, включат ли в следующую подборку данные об ударах по Старобельску, Геническу и рейсовому автобусу в ДНР.

4 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что один человек не выжил, еще трое получили ранения в результате удара беспилотника по электричке. По его словам, украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовское — Керчь.

Накануне ВСУ ударили по специализированному транспорту энергетиков в Брянской области. Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, в результате атаки дрона в Почепе получил несовместимые с жизнью травмы машинист автокрана ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Кроме того, еще один сотрудник предприятия был ранен.

Ранее в США объявили Украину угрозой миру после налета на Петербург.

 
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