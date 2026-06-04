Трамп обвинил четырех конгрессменов-республиканцев в позерстве

Президент США Дональд Трамп назвал четверых республиканцев, поддержавших в палате представителей ограничение его полномочий в войне с Ираном, «плохими» и «позерами». Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, в бессмысленном голосовании в конгрессе четверо республиканцев и все демократы проголосовали «за» ограничение его военных полномочий. Как отметил американский президент, это произошло на заключительном этапе переговоров с Ираном о прекращении войны.

«Они — позеры! Им должно быть стыдно за себя», — написал Трамп в ответ на итоги голосования Палаты представителей.

4 июня палата представителей приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа. Под «позерами» глава Белого дома имел в виду Тома Барретта, Уоррена Дэвидсона, Томаса Мэсси и Брайана Фицпатрика, проголосовавших «за» вместе с демократами.

До этого сенат США проголосовал за процедурный шаг, позволяющий вынести на обсуждение резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о нежелании США навечно застрять в Иране.