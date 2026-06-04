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Политика

Стармер обратился к Маску на фоне протестов в Британии

Стармер раскритиковал Маска за вмешательство в британскую политику
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о вмешательстве американского бизнесмена Илона Маска в британскую политику. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Маск <...> вмешивается в нашу политику, пытаясь разжечь разногласия. Это не соответствует тому, кем мы являемся в Великобритании. Мы разумные и толерантные люди в Великобритании», — сказал премьер Британии.

Журналисты FT подсчитали, что с 3 июня Илон Маск написал в соцсети X 110 постов, ответов или ретвитов по теме убийства на юге Британии 18-летнего студента Генри Новака.

Накануне более тысячи человек вышли на улицы Британии, протестуя против действий полиции. Акция состоялась после того, как были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как полицейские пытаются задержать 18-летнего студента Генри Новака.

В начале декабря 2025 года член местной сикхской общины Викрам Дигва нанес Генри Новаку шесть ножевых ранений. Дигва сам вызвал полицию, утверждая, что стал жертвой нападения на расовой почве. Полицейские попытались задержать Новака, а вскоре прибыли медики, которые констатировали его смерть.

Ранее Маск назвал правительство Британии фашистским.

 
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