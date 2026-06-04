Глава делегации США на ПМЭФ оценил православный хор

Глава комиссии по изящным искусствам, основатель и президент Национального фонда памятников США Родни Мимс Кук — младший в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) послушал православный хор и познакомился с его участниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ничего необычного, просто председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Кук специально пришел послушать православный хор на ПМЭФ и познакомиться с ребятами», — сказано в посте.

Корреспондент РИА Новости передает, что глава американской делегации прослушал весь концерт, который длился около часа, а затем, общаясь с хором после выступления, сказал им «спасибо» на русском языке.

Кук признавался, что ощутил мощную культурную связь при посещении форума. Помимо этого американский представитель выразил мнение, что религиозные ценности являются сегодня одним из способов объединения людей, а это сегодня так необходимо в современном мире.

Как сообщал до этого помощник президента Юрий Ушаков, официальная делегация США впервые за несколько лет принимает участие в ПМЭФ. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс.