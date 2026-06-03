Глава комиссии по изящным искусствам, основатель и президент Национального фонда памятников США Родни Мимс Кук — младший прибыл на Петербургский международный экономический форум с разрешения Государственного департамента Штатов и президента страны Дональда Трампа. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Cейчас хорошее время для того, чтобы я приехал сюда», — рассказал представитель США.

Он добавил, что ощутил мощную культурную связь при посещении форума. Помимо этого американский представитель выразил мнение, что религиозные ценности являются сегодня одним из способов объединения людей, что сегодня так необходимо в современном мире.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс.