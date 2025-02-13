Медведев раскрыл, какой важный урок должны усвоить США

Медведев: США должны усвоить, что в мире нет самой главной страны

Соединенные Штаты должны усвоить урок, что в мире нет и не может быть главной страны. Следовательно, контакты важнее «надувания щек». Об этом написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей публикации в социальной сети «ВКонтакте», комментируя прошедшие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«‎В нашем маленьком, противоречивом, но очень взаимозависимом мире нет и не может быть главной страны и старшего правителя планеты. Этот урок должны усвоить самонадеянные американские элиты и так называемое глубинное государство (бюрократия США). И понять, что контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также добавил, что Россию невозможно поставить на колени в принципе, и чем быстрее это поймут противники, тем лучше, считает Медведев.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее в России отреагировали на слова шефа Пентагона о границах Украины.