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Политика

Посол Армении в РФ прибыл на ПМЭФ

РИА: посол Армении в РФ Арсенян прибыл на ПМЭФ
Gurgen Arsenyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Посол Армении в РФ Гурген Арсенян прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул: Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

В феврале прошлого года армянский парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

Ранее в Госдуме рассказали, во сколько Армении может обойтись выход из ЕАЭС.

 
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