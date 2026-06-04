Экс-нардеп объяснил слова Зеленского о встрече с Путиным

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам и к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подразумевает не урегулирование конфликта, а перемирие для последующего возобновления боев. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший украинский депутат Владимир Олейник.



«Зеленский артист, любитель словесного жанра, художественного свиста. Он же говорит о конце войны, а подразумевает перемирие, которое ему необходимо. [Он хочет] взять паузу, как по Минским соглашениям», — сказал бывший парламентарий.



Олейник напомнил, что у нынешней Украины «очень большие проблемы» с деньгами, поэтому киевский режим живет на дотациях со стороны Евросоюза.



В этой связи, по словам украинского политика, Киев хочет взять паузу, а также «подкопить» ракет и систем Patriot, а затем продолжить боевые действия.



Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине.







Ранее в Госдуме объяснили, почему встреча Путина и Зеленского сейчас бессмысленна.