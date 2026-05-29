Польский депутат Плачек потребовал лишить Зеленского ордена Белого Орла
Варшава должна лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла, считает руководитель коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек. Политик опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети X.

Депутат прокомментировал решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), которая представляет собой вооруженное ответвление Организации украинских националистов (организация запрещена в России).

«Я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Республики Польша», — написал законодатель.

Он отметил, что Варшаве следует сделать формальные шаги в интересах страны, направленные на защиту памяти павших из-за украинских националистов поляков. По мнению Плачека, действия Киева не могут остаться без внимания со стороны польского руководства.

До этого бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Владимира Зеленского из-за решения перезахоронить второго главу ОУН Андрея Мельника. Экс-глава государства публично отказался от дальнейшей поддержки руководителя Украины и «снял с груди» флаг этой страны.

Ранее в Кремле прокомментировали перезахоронение лидера ОУН Мельника.

 
