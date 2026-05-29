Варшава должна лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла, считает руководитель коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек. Политик опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети X.

Депутат прокомментировал решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), которая представляет собой вооруженное ответвление Организации украинских националистов (организация запрещена в России).

«Я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Республики Польша», — написал законодатель.

Он отметил, что Варшаве следует сделать формальные шаги в интересах страны, направленные на защиту памяти павших из-за украинских националистов поляков. По мнению Плачека, действия Киева не могут остаться без внимания со стороны польского руководства.

До этого бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Владимира Зеленского из-за решения перезахоронить второго главу ОУН Андрея Мельника. Экс-глава государства публично отказался от дальнейшей поддержки руководителя Украины и «снял с груди» флаг этой страны.

Ранее в Кремле прокомментировали перезахоронение лидера ОУН Мельника.