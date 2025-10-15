На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Украина себе не хозяйка». В Госдуме оценили слова Сикорского о готовности Киева воевать в течение трех лет

Депутат Швыткин о словах Сикорского: через три года Украина перестанет существовать
Andriy Andriyenko/AP

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Украина готова продолжать вести военные действия с Россией еще три года являются «полнейшим абсурдом». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

«Я считаю это абсурдным заявлением. За три года ведения боевых действий такого государства, как Украина, существовать уже просто не будет. Подтверждением тому является успех наших вооруженных сил в наступлении по всему фронту», — сказал депутат.

По его мнению, «подобные заявления со стороны Польши вызваны желанием получить дополнительные военные и финансовые средства».

«Вообще подобные заявления о судьбе Украины из уст польского министра звучат весьма странно. Сразу становится ясно, что Украина себе не хозяйка и ей руководят другие страны Европы», — заключил Швыткин.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится воевать с Россией еще три года. Он призвал страны ЕС сохранить курс на поддержку Украины и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поставит Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее политолог объяснил желание Польши запугать ЕС «ударами России вглубь Европы».

