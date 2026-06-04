Российские журналисты окружили представителя США на ПМЭФ

Участие главы комиссии по изящным искусствам, основателя и президента Национального фонда памятников США Родни Мимс Кука — младшего в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало небывалый ажиотаж у российских журналистов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, американца, идущего вместе с худруком Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым по павильону ПМЭФ. В какой-то момент Кука-младшего окружили российские журналисты, желая получить комментарий. Однако, по данным Baza, представитель США отказался от общения с прессой. Его помощники настойчиво попросили журналистов дать американскому чиновнику пройти.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Родни Мимс Кук-младший ее возглавил. Ушаков отметил, что представители США не участвовали в форуме с 2018-го года.

Родни Мимс Кук — младший сообщал, что прибыл на Петербургский международный экономический форум с разрешения Государственного департамента США и президента страны. Он отметил, что ощутил мощную культурную связь при посещении форума. Американский представитель выразил мнение, что религиозные ценности являются одним из способов объединения людей, что сегодня так необходимо в современном мире.

Ранее Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ.