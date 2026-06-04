Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Российские журналисты окружили представителя США на ПМЭФ

Baza: участие представителя США в ПМЭФ вызвало ажиотаж у российских журналистов
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Участие главы комиссии по изящным искусствам, основателя и президента Национального фонда памятников США Родни Мимс Кука — младшего в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало небывалый ажиотаж у российских журналистов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, американца, идущего вместе с худруком Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым по павильону ПМЭФ. В какой-то момент Кука-младшего окружили российские журналисты, желая получить комментарий. Однако, по данным Baza, представитель США отказался от общения с прессой. Его помощники настойчиво попросили журналистов дать американскому чиновнику пройти.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Родни Мимс Кук-младший ее возглавил. Ушаков отметил, что представители США не участвовали в форуме с 2018-го года.

Родни Мимс Кук — младший сообщал, что прибыл на Петербургский международный экономический форум с разрешения Государственного департамента США и президента страны. Он отметил, что ощутил мощную культурную связь при посещении форума. Американский представитель выразил мнение, что религиозные ценности являются одним из способов объединения людей, что сегодня так необходимо в современном мире.

Ранее Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!