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Политика

Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ

Захарова: участие США в ПМЭФ дает Вашингтону возможность донести свою позицию
Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, что Вашингтону дает визит американского представителя на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Она отметила, что США таким образом смогут донести свою позицию до широкого круга участников.

По ее словам, для Вашингтона участие в ПМЭФ также является возможностью «выступить и что-то сказать»

До этого сообщалось, что глава комиссии по изящным искусствам, основатель и президент Национального фонда памятников США Родни Мимс Кук — младший прибыл на Петербургский международный экономический форум с разрешения Государственного департамента Штатов и президента страны Дональда Трампа.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс.

 
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