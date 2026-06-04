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Политика

Приехавший на ПМЭФ президент Абхазии назвал главную цель своего участия в форуме

Пресс-служба президента Абхазии сообщила о его приезде на площадку ПМЭФ

Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл на Петербургский международный экономический форум. Видео его прибытия на площадку ПМЭФ опубликовала президентская пресс-служба в своем Telegram-канале.

О том, что Гунба планирует участвовать в мероприятии, ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По данным пресс-службы президента Абхазии, он уже провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В его сегодняшнем расписании – встречи с главами еще нескольких российских регионов.

«Нам очень важны отношения с регионами, активные контакты сейчас налаживаются. Результатом всего этого должно стать как улучшение качества жизни граждан нашей республики, так и создание благоприятных условий для россиян, прибывающих к нам на летний отдых», — заявил журналистам сам Гунба.

Сегодня в повестке дня ПМЭФ запланировано несколько десятков сессий по пяти направлениям, включая вопросы мировой экономики, социальной сферы и технологического развития. Среди наиболее заметных мероприятий — дискуссии «Лидеры техники» и «Умный протекционизм: как поддержать национальных производителей, не потеряв конкуренцию».

Кроме того, в 16:00 мск президент России Владимир Путин проведет в Константиновском дворце встречу с руководителями ведущих мировых информагентств. Разговор будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики. Также российский лидер встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, они вместе дадут старт строительству первого энергоблока АЭС в республике.

Ранее на ПМЭФ-2026 приехал представитель США.

 
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