Захарова отвергла моду, неподходящую ее вкусам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призналась, что не следует модным трендам, если они ей не нравятся.

«Я не против, знаете, вспышек [в индустрии моды], но я никогда не буду делать выбор в пользу того, что исключительно является трендом, если мне это не нравится», — заявила дипломат.

Она добавила, что никогда не откажется от того, что считает действительно красивым и сделанным с художественным вкусом, даже если это уже не в тренде.

До этого Захарова рассказала об официальной форме сотрудников МИД России. По ее словам, далеко не каждый сотрудник дипведомства одаривается кителем — он положен только обладателям высших дипломатических рангов. В частности, форма выдается чрезвычайным и полномочным посланникам второго и первого классов и послам. Послы надевают форму для исполнения своих обязанностей за рубежом, сотрудники центрального аппарата — по торжественным случаям, уточнила Захарова.

Эта форма имеет два цветовых исполнения: черная и белая. Последняя, как отметила Захарова, рассчитана на страны с жарким климатом. Она также добавила, что считает форму для высокоранговых дипломатов очень красивой. Дипломат рассказала, что иногда надевает свою форму на брифинги, чтобы ее продемонстрировать.

Ранее Захарова рассмешила журналистов на ПМЭФ.