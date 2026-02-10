Размер шрифта
Захарова рассказала об официальной форме высокоранговых сотрудников МИД

Захарова: дипломатическая форма в МИД РФ полагается обладателям высших рангов
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В МИД РФ обладателям высших дипломатических рангов полагается специальная форма. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Последние 15-20 лет мы живем с формой, она положена высшему дипломатическому составу. Не надо думать, что каждый сотрудник, который пришел на работу в МИД, одаривается кителем. Нет, только те, у кого есть высшие дипломатические ранги», — сказала она.

По ее словам, форма полагается чрезвычайным и полномочным посланникам второго и первого классов, а также о чрезвычайным и полномочным послам. Послы надевают форму для исполнения своих обязанностей за рубежом. Сотрудники центрального аппарата — по торжественным случаям.

Захарова отметила, что форма имеет два цветовых исполнения: черная и белая. Последняя, уточнила представитель МИД, рассчитана на страны с жарким климатом. Захарова также добавила, что считает форму для высокоранговых дипломатов очень красивой.

Захарова также уточнила, что иногда надевает форму на брифинги, чтобы ее продемонстрировать.

Ранее Захарова призвала «идти дальше по следу» Эпштейна.
 
