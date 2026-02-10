Захарова рассказала об официальной форме высокоранговых сотрудников МИД

В МИД РФ обладателям высших дипломатических рангов полагается специальная форма. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Последние 15-20 лет мы живем с формой, она положена высшему дипломатическому составу. Не надо думать, что каждый сотрудник, который пришел на работу в МИД, одаривается кителем. Нет, только те, у кого есть высшие дипломатические ранги», — сказала она.

По ее словам, форма полагается чрезвычайным и полномочным посланникам второго и первого классов, а также о чрезвычайным и полномочным послам. Послы надевают форму для исполнения своих обязанностей за рубежом. Сотрудники центрального аппарата — по торжественным случаям.

Захарова отметила, что форма имеет два цветовых исполнения: черная и белая. Последняя, уточнила представитель МИД, рассчитана на страны с жарким климатом. Захарова также добавила, что считает форму для высокоранговых дипломатов очень красивой.

Захарова также уточнила, что иногда надевает форму на брифинги, чтобы ее продемонстрировать.

