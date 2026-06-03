Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Макрон позавидует»: Захарова рассмешила журналистов на ПМЭФ

Захарова вспомнила историю с Макроном из-за ложечки для сахара на ПМЭФ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума пошутила о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Во время беседы она попросила убрать со стола ложечку для сахара, заметив, что в противном случае Макрон мог бы ей позавидовать.

Захарова отсылала к резонансной истории, которая получила широкое обсуждение в интернете весной 2025 года.

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как президент Франции Эммануэль Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет, похожий на ложку.

Поведение политиков породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества.

Ранее Захарова обвинила Макрона в поддержке терроризма через помощь Киеву.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!