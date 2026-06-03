«Макрон позавидует»: Захарова рассмешила журналистов на ПМЭФ

Захарова вспомнила историю с Макроном из-за ложечки для сахара на ПМЭФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума пошутила о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Во время беседы она попросила убрать со стола ложечку для сахара, заметив, что в противном случае Макрон мог бы ей позавидовать.

Захарова отсылала к резонансной истории, которая получила широкое обсуждение в интернете весной 2025 года.

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как президент Франции Эммануэль Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет, похожий на ложку.

Поведение политиков породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества.

Ранее Захарова обвинила Макрона в поддержке терроризма через помощь Киеву.