Захарова высказалась о перспективах сотрудничества с новым кабмином Венгрии

Россия и Венгрия имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в различных областях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

«У наших стран — это, по-моему, очевидно — хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях», — сказала дипломат.

До этого новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что властям страны «придется сесть за стол переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным. Он объяснил, что географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится, и энергетическая зависимость Будапешта от поставок из Москвы тоже на некоторое время сохранится. При этом Мадьяр подчеркнул, Россия и Венгрия «не станут друзьями». Однако интересы Украины новый премьер также отказался представлять, подчеркнув, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии — «все хотят провенгерского».

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что контактов с Мадьяром пока нет в графике Путина. Однако Песков выразил надежду, что со временем диалог все-таки состоится.

Ранее Песков назвал условие для общения России и Венгрии.